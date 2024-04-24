Российский Минфин запустил принудительную перерегистрацию «Альфа-Банка» в РФ

Министерство финансов подало заявление в арбитражный суд о приостановке корпоративных прав в отношении «Альфа-Банка» и «АльфаСтрахования» у иностранных холдингов.
Поскольку 1 апреля правительство РФ включило АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» в список экономически значимых организаций, Минфин может просить суд приостановить корпоративные права в отношении указанных компаний.
Как следует из сообщения Минфина, иностранные холдинговые компании (владельцы) осуществляют в рамках санкций действия, которые препятствуют работе системно-значимой организации АО «Альфа-Банк», а также одной из крупнейших в стране страховых организаций АО «АльфаСтрахование».
Источник «Коммерсанта» пояснил, что такой шаг является наиболее удобным и простым вариантом редомициляции. По его словам, это происходит в интересах акционеров «АБ Холдинга».
Для компаний из перечня экономически важных организаций упрощена процедура перехода в российскую юрисдикцию. Кроме того, они могут через российские суды исключать из владения участников из «недружественных» стран в одностороннем порядке.
В начале года Владимир Путин подписал указ, согласно которому такие организации могут не раскрывать сведения о своей деятельности.
Ранее в апреле европейский суд постановил исключить из санкционного списка миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена.
Фото на обложке: thekovtun /
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