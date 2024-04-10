Суд Евросоюза отменил санкции против двух миллиардеров

Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, следует из заявления суда.

Суд счел причины для включения бизнесменов в санкционный список, которые привел Евросовет, недостаточно обоснованными.

«Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение Авена и Фридмана в рассматриваемые списки, следовательно, не было оправданным», — говорится в заявлении.

Также Евросовет, по мнению суда, «не представил никаких дополнительных доказательств», которые бы обосновывали пребывание бизнесменов в санкционном списке. Приведенные Евросоветом доводы не доказывают, что Фридман и Авен поддерживали действия российских властей или оказывали им материальную поддержку.

В марте 2024 года ЕС исключил из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, при этом ранее отказался снимать санкции с Романа Абрамовича и отклонил апелляцию на санкции от бизнесмена Алишера Усманова.

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