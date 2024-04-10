Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд Евросоюза отменил санкции против двух миллиардеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, следует из заявления суда.

Суд Евросоюза отменил санкции против двух миллиардеров

Суд счел причины для включения бизнесменов в санкционный список, которые привел Евросовет, недостаточно обоснованными.

«Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение Авена и Фридмана в рассматриваемые списки, следовательно, не было оправданным», — говорится в заявлении.

Также Евросовет, по мнению суда, «не представил никаких дополнительных доказательств», которые бы обосновывали пребывание бизнесменов в санкционном списке. Приведенные Евросоветом доводы не доказывают, что Фридман и Авен поддерживали действия российских властей или оказывали им материальную поддержку.

В марте 2024 года ЕС исключил из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, при этом ранее отказался снимать санкции с Романа Абрамовича и отклонил апелляцию на санкции от бизнесмена Алишера Усманова. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Апелляция оставила без изменений штраф Google на 4,6 млрд рублей
  2. 2 Бизнес попросил ввести досудебное разрешение споров с маркетплейсами
  3. 3 Владелец L'Occitane намерен выкупить все ее акции и сделать компанию частной
  4. 4 Группа Qiwi заявила о продолжении работы несмотря на отзыв лицензии у «Киви Банка»
  5. 5 ФАС нашла в оферте Wildberries множество признаков нарушения антимонопольного законодательства
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ростов-на-Дону)

11 апреля 2024

One Day Offer Alfa

12 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ижевск)

Все ВОЗМОЖНОСТИ