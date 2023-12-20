Европейский суд отказался снимать санкции с Романа Абрамовича

Европейский суд отказался снимать санкции с российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает Reuters.

Абрамович оказался под санкциями ЕС в марте 2022 года. Брюссель охарактеризовал бизнесмена как «российского олигарха, имеющего давние и тесные связи с [президентом России] Владимиром Путиным».

В Евросоюзе также обратили внимание на то, что Абрамович выступает ключевым акционером металлургической и горнодобывающей компании Evraz и что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в России.

В мае миллиардер принял решение оспорить ограничения. В июле 2023 года европейский суд начал рассматривать иск.

«Европейский суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный господином Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные меры», — сообщается в решении суда.

Суд объяснил свое решение ролью бизнесмена в Evraz (Абрамович крупнейший, но не контролирующим акционер компании, его доля составляет 28,64%). Evraz, как и Абрамович, находится под санкциями Великобритании. Bloomberg в августе 2022 года сообщал, что миллиардер не может продать долю в Evraz, а также местную недвижимость.

Роман Абрамович сообщил, что «разочарован» этим решением, однако рад, что суд «не принял во внимание несколько аргументов, представленных Советом ЕС, и не включил их в качестве основания для сохранения санкций», сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря миллиардера.

В частности, речь идет о предположениях о том, что Абрамович получал финансовую или другую выгоду от правительства России. Защита бизнесмена настаивает, что решение о сохранении санкций основано только на том, что суд определил Абрамовича как «российского бизнесмена».

В сентябре 2023 года Евросоюз решил снять санкции с трех российских бизнесменов — это бывший глава компании Ozon Александр Шульгин, миллиардер Фархад Ахмедов и бизнесмен Григорий Березкин.

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