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Европейский суд отклонил апелляцию Алишера Усманова на санкции ЕС

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Европейский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Алишера Усманова на санкции Евросоюза. Он останется в санкционном списке, сообщает Bloomberg.

Европейский суд отклонил апелляцию Алишера Усманова на санкции ЕС

Основатель холдинга USM Усманов попал под санкции одним из первых после начала спецоперации на Украине — 28 февраля 2022 года. Решение было обосновано «тесными связями» с российским президентом.

Сам Усманов называл санкции ЕС необоснованными, говорил, что потерпел от санкций огромный репутационный ущерб и отмечал, что в список его включили из-за его состояния. В апреле бизнесмен обратился с иском к Совету ЕС в Европейский суд и потребовал снять с него персональные санкции.

Родившийся в Узбекистане Алишер Усманов является одним из самых богатых бизнесменов мира. Его состояние оценивается в $14,4 млрд. 

Всего после начала спецоперации ЕС ввел санкции в отношении почти 2 тыс. физических и юридических лиц.

Фото на обложке: Скриншот из интервью Усманова телеканалу «Россия 24»

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