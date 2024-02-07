Европейский суд отклонил апелляцию Алишера Усманова на санкции ЕС

Европейский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Алишера Усманова на санкции Евросоюза. Он останется в санкционном списке, сообщает Bloomberg.

Основатель холдинга USM Усманов попал под санкции одним из первых после начала спецоперации на Украине — 28 февраля 2022 года. Решение было обосновано «тесными связями» с российским президентом.

Сам Усманов называл санкции ЕС необоснованными, говорил, что потерпел от санкций огромный репутационный ущерб и отмечал, что в список его включили из-за его состояния. В апреле бизнесмен обратился с иском к Совету ЕС в Европейский суд и потребовал снять с него персональные санкции.

Родившийся в Узбекистане Алишер Усманов является одним из самых богатых бизнесменов мира. Его состояние оценивается в $14,4 млрд.

Всего после начала спецоперации ЕС ввел санкции в отношении почти 2 тыс. физических и юридических лиц.

Фото на обложке: Скриншот из интервью Усманова телеканалу «Россия 24»