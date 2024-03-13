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ЕС исключил из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

ЕС исключил из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, изменения опубликованы в официальном журнале Евросоюза. 

ЕС исключил из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Вместе с Воложем из списка исключены еще несколько человек, среди них бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц.

Решение вступит в силу «на следующий день после публикации», то есть 14 марта.

О планах ЕС снять санкции с Воложа в феврале сообщили источники Reuters. По их данным, это должно было произойти после 15 марта. 

  • Волож попал в санкционный список Евросоюза 3 июня 2022 года в рамках шестого пакета санкций из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства РФ.
  • После этого основатель «Яндекса» принял решение уйти с поста главы группы и руководящих должностей в международных «дочках», а также покинул совет директоров. 
  • В декабре стало известно, что Аркадий Волож пытается через суд добиться снятия санкций Евросоюза. Адвокат Уильям Джули заявил, что у Воложа больше нет юридического контроля над «Яндексом».
  • 5 февраля нидерландская Yandex N. V. сообщила о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube

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