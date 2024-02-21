ЕС снимет санкции с Аркадия Воложа — Reuters

ЕС снимет санкции с Аркадия Воложа, узнал Reuters. Сооснователь «Яндекса» станет одним из трех человек, которых исключат из санкционного списка.

Евросоюз готовится снять санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника.

По данным агентства, Волож станет одним из трех человек, которых исключат из санкционного списка. Это произойдет после 15 марта, когда должно состояться продление санкционных пакетов.

В декабре стало известно, что Аркадий Волож пытается через суд добиться снятия санкций Евросоюза. Адвокат Уильям Джули заявил, что у Воложа больше нет юридического контроля над «Яндексом».

5 февраля нидерландская Yandex N. V. сообщила о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией «Яндекса» вместо Yandex N.V. станет российская МКАО «Яндекс».

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