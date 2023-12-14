Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож пытается добиться отмены санкций в суде ЕС

Юристы сооснователя российской IT-компании «Яндекс» Аркадия Воложа пытаются в суде Евросоюза (ЕС) добиться его исключения из санкционного списка, сообщает Bloomberg.
Адвокат Уильям Джули заявил, что у Воложа больше нет юридического контроля над «Яндексом» и что он осудил проведение Россией спецоперации на Украине. Также Волож никогда не был близок к президенту РФ Владимиру Путину, уверяет защитник.
В августе 2023 года сооснователь «Яндекса» распространил письмо, где выразил несогласие с проведением спецоперации и объяснил свой уход из компании. Волож пояснил, что не живет в России с 2014 года, а его история с «Яндексом» была завершена в феврале 2022 года.
На это заявление отреагировал президент РФ. Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума связал изменение позиции Воложа с желанием хорошо жить в Израиле и иметь хорошие отношения с местными властями.
27 августа Financial Times сообщила, что бизнесмен обратился в ЕС с просьбой отменить санкции, которые были введенны против него в июне 2022 года. Чиновники должны были рассмотреть обращение в сентябре.
12 сентября Bloomberg сообщил, что Евросоюз не снимет санкции с Воложа и они будут действовать еще полгода.
Фото на обложке: Видео на YouTube
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