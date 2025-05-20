Nebius основателя «Яндекса» Аркадия Воложа увеличит выручку в 2025 году до $500-700 млн

20 мая группа подвела итоги за I квартал 2025 года. Выручка компании по итогам января-марта выросла в 4,85 раза, до $55,3 млн (год к году) за счет проектов в области инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Скорректированный чистый убыток вырос на 19% и составил $92,5 млн, а отрицательный показатель скорректированной EBITDA в январе-марте сократился на 12% — до $62,6 млн.

Остаток денежных средств у Nebius на 31 марта зафиксирован на уровне $1,45 млрд. Показатель ARR составил $249 млн, увеличившись в 7,8 раза за год. К концу декабря 2025 года компания ожидает рост ARR до $750 млн — $1 млрд.

Разработчик инфраструктуры в сфере ИИ планирует достичь положительного показателя EBITDA во II полугодии. При этом скорректированная EBITDA по итогам года останется отрицательной. Кроме того, капитальные затраты компании в 2025 году составят $2 млрд.

Прогнозы не отражают деконсолидацию Toloka, в которой Nebius утратила контроль после сделки со структурой Джеффа Безоса.

Nebius Group — это технологическая компания, которая сосредоточена на создании одной из крупнейших коммерческих инфраструктур для искусственного интеллекта (ИИ) в мире. Она была сформирована в 2024 году после завершения реструктуризации и полного отделения от российского бизнеса Yandex. В рамках этого процесса все российские активы были проданы, а сам Yandex N.V. был переименован в Nebius Group. В декабре Nebius Group привлекла $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia, венчурный фонд Accel и инвестфирму Orbis. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта в США и других странах.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), писал «Интерфакс».

Компания развивает четыре направления бизнеса: облачную платформу Nebius AI, краудсорсинговую платформу Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

Фото на обложке: Nebius Group