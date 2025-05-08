Инвесткомпания миллиардера Джеффа Безоса вошла в капитал Toloka Аркадия Воложа, возглавив раунд на $72 млн
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Вместе с Безосом в Toloka инвестировал экс-сотрудник «Яндекса» и технический директор канадской компании Shopify (платформа по созданию интернет-магазинов) Михаил Парахин. На сайте Toloka указано, что Amazon уже является одним из ее партнеров.
По итогам сделки Парахин войдет в совет директоров Toloka в качестве исполнительного председателя. Аркадий Волож и Чарльз Райан, независимый неисполнительный директор Nebius, также станут неисполнительными директорами Toloka. В новый совет директоров войдет основательница и глава Toloka Ольга Мегорская.
- Согласно рейтингу Forbes Real-Time, состояние Безоса оценивается в $205 млрд. Капитал Воложа — $1,2 млрд.
Toloka специализируется на разметке данных для обучения искусственного интеллекта. Полученные средства будут направлены на масштабирование и ускорение роста компании на фоне увеличения спроса на ИИ-решения для обработки данных. Парахин в релизе Nebius заявил, что Toloka станет основой следующего поколения решений, которые объединят человеческое суждение с эффективностью ИИ и установят новые стандарты.
По итогам сделки Nebius Group снизит свою долю в Toloka и утратит контроль над советом директоров. Финансовые показатели сервиса не будут включаться в консолидированную финансовую отчетность Nebius. Более подробная информация будет опубликована 20 мая 2025 года.
- Nebius Group — это технологическая компания, которая сосредоточена на создании одной из крупнейших коммерческих инфраструктур для искусственного интеллекта (ИИ) в мире. Она была сформирована в 2024 году после завершения реструктуризации и полного отделения от российского бизнеса Yandex. В рамках этого процесса все российские активы были проданы, а сам Yandex N.V. был переименован в Nebius Group. В декабре Nebius Group привлекла $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia, венчурный фонд Accel и инвестфирму Orbis. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта в США и других странах.
- По итогам сделки инвестиционный фонд Orbis Investment Management покойного южноафриканского миллиардера Аллана Грея оказался владельцем 7,9% акций Nebius (бывший Yandex) Аркадия Воложа.
Фото на обложке: lev radin / Shutterstock
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