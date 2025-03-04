Фонд южно-африканского миллиардера оказался владельцем 7,9% акций Nebius

Инвестиционный фонд Orbis Investment Management покойного южно-африканского миллиардера Аллана Грея оказался владельцем 7,9% акций Nebius (бывший Yandex) Аркадия Воложа. Информация о сделке содержится в материалах Комиссии по ценным бумагам США (SEC), с которыми ознакомился Русбейс.

Общий акционерный капитал Nebius составляет 235 753 600 акций и состоит из бумаг класса «А» (их количество — 200 054 926) и акций класса «B» (35 698 674). Фонд, согласно раскрытию на SEC, купил 15 703 919 акций класса «А». Соответственно, это 7,9% от всех акций этого класса либо 6,66% от всего акционерного капитала компании.

Исходя из текущих котировок акций Nebius на американской бирже Nasdaq $32,27 за акцию, рыночная стоимость всего пакета составляет $506 млн, подсчитало издание Cnews.

Одновременно структура Allan Gray Australia, связанная с фондом Orbis, купила 21,7 тыс. бумаг.

Бизнесмен Аллан Грей умер в 2019 году. Его активы находятся под управлением южно-африканской компании Allan Gray.

В конце 2024 года Nebius привлек $700 млн от нескольких инвесторов, включая Nvidia, венчурный фонд Accel и инвестфонд Orbis. Компания разместила 33 333 334 акций класса «A» по цене $21, писал RB.RU. Распределение долей среди инвесторов не раскрывалось.

Nebius Group — бывшая нидерландская Yandex N.V., которая летом продала российский бизнес «Яндекса» консорциуму инвесторов и вышла из состава акционеров IT-компании, сохранив за собой международный бизнес.

В сентябре компания открыла кластер графических процессоров в Париже с чипами Nvidia, а в ноябре вышла на облачный рынок США, открыв представительства в Сан-Франциско и Далласе и объявив о запуске нового кластера. В состав группы также входят Toloka (разметка данных), Avride (беспилотный транспорт), Tripleten (образовательные сервисы) и сеть центров обработки данных.

Фото на обложке: Orbis Investment Management