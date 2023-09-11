«Альфа-банк» намерен открыть филиалы в Пекине и Шанхае

Совет директоров «Альфа-банка» решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае. Заявки на регистрацию в ближайшее время подадут в Народный банк КНР.

Выход на китайский рынок обусловлен интересами клиентов, которые активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с Китаем, пояснили РБК в банке.

До сообщений «Альфа-банка» о работе в Китае говорили только госбанки: у ВТБ там есть филиал с 2008 года, а Сбербанк пока только планирует его открытие.

По словам соруководителя практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Киры Винокуровой, условиями получения лицензии, в частности, является устойчивая прибыльность «материнского» банка, отсутствие правонарушений, наличие опыта международного бизнеса, эффективная политика противодействия обналичиванию и отмыванию денег, объем активов не менее $20 млрд.

Она также отметила, что «домашняя юрисдикция» банка, планирующего выйти на китайский рынок, должна иметь эффективные органы банковского надзора и сотрудничать с регуляторами в КНР. По ее словам, Народный банк Китая может рассматривать заявку не менее полугода.

В первые пять месяцев 2023 года самой популярной валютой среди российских предпринимателей были китайские юани — около 70% переводов от общего количества платежей отправляется именно в них.

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