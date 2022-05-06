«Альфа-банк» продал свою «дочку» в Казахстане

Казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) завершил сделку по покупке 100% простых акций «Альфа-банк Казахстан» («дочка» российского «Альфа-банка», который находится под санкциями Великобритании, ЕС и США). После перерегистрации «Альфа-банк Казахстан» будет работать под новым брендом.
«АО "Банк ЦентрКредит" сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ "Альфа-Банк" Казахстан. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом Eco Bank с полным наименованием АО ДБ Eco Bank», — говорится в сообщении БЦК.
Сумма сделки не разглашается.
Отмечается, что все условия по банковским продуктам останутся неизменными для действующих клиентов, а «после завершения процедуры вывода из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг».
«Альфа-банк» в конце февраля попал под санкции США, Евросоюза и Великобритании. С начала апреля после внесения «Альфа-банка» в SDN-лист США его американские и связанные с американской финансовой системой активы были полностью заблокированы.
Сообщалось, что продажа подразделения в Казахстане позволит вывести его из-под санкций.
Фото на обложке: Ilya Platonov /
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