Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Альфа-банк» продал свою «дочку» в Казахстане

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) завершил сделку по покупке 100% простых акций «Альфа-банк Казахстан» («дочка» российского «Альфа-банка», который находится под санкциями Великобритании, ЕС и США). После перерегистрации «Альфа-банк Казахстан» будет работать под новым брендом.

«Альфа-банк» продал свою «дочку» в Казахстане

«АО "Банк ЦентрКредит" сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ "Альфа-Банк" Казахстан. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом Eco Bank с полным наименованием АО ДБ Eco Bank», — говорится в сообщении БЦК.

Сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что все условия по банковским продуктам останутся неизменными для действующих клиентов, а «после завершения процедуры вывода из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг».

«Альфа-банк» в конце февраля попал под санкции США, Евросоюза и Великобритании. С начала апреля после внесения «Альфа-банка» в SDN-лист США его американские и связанные с американской финансовой системой активы были полностью заблокированы.

Сообщалось, что продажа подразделения в Казахстане позволит вывести его из-под санкций.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
  2. 2 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
  3. 3 Куда идти стартапам в Казахстане
  4. 4 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
  5. 5 Как я работала в рекламном агентстве в Казахстане: что удивило больше всего
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

13 мая 2022

Neuro Night

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ