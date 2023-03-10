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«Альфа-банк» заявил о подготовке сделки по продаже долей Фридмана и Авена

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Альфа-банк» готовится сменить контролирующих акционеров, сделка не потребует согласования регуляторов. Об этом представитель кредитной организации сообщил РБК.

Накануне газета The Financial Times выяснила, что основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей другому бенефициару — Андрею Косогову.

«Альфа-банк» заявил о подготовке сделки по продаже долей Фридмана и Авена

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», — сообщил РБК представитель «Альфа-банка».

Фридману принадлежит 32,9% акций в люксембургской ABH Holdings S.A., Авену — 12,4% акций, Косогову — 40,96%. Структура контролирует «Альфа-банк» через две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг».

По данным FT, сделка потребует согласования Банка России, а также, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику. В самом «Альфа-банке» заявили, что дополнительных разрешений не нужно.

FT также сообщала, что Фридман и Авен через продажу долей пытаются освободиться от западных санкций. Владельцы кредитной организации попали под ограничения Евросоюза в феврале 2022 года, под санкции Великобритании — в марте.

Сам «Альфа-банк» находится как под британскими, так и под американскими блокирующими санкциями, а с февраля 2023 года — и под европейскими.

По данным FT, стоимость пакета в 45% акций «Альфа-банка», которыми владеют Фридман и Авен, может составить 178 млрд рублей ($2,3 млрд).

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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