«Альфа-банк» запустил «Фонд немалого бизнеса» — выделит предпринимателям 100 млн рублей

«Альфа-банк» выделит 100 млн рублей собственных средств на поддержку предпринимателей сферы малого бизнеса, говорится в сообщении банка. Еженедельно компания будет выбирать лучший проект, которому оплатит рекламу в СМИ и соцсетях.

Чтобы получить поддержку фонда, нужно заполнить заявку на этой странице и открыть бизнес-счет в «Альфа-банке» (бесплатно). Также из обязательных условий — наличие сайта и активных соцсетей. Кроме этого необходимо предоставить максимально полную информацию о компании (ссылки на видеоролики, презентацию или другое).

Проект продлится с 1 июля до 31 декабря 2023 года.

Экспертное жюри рассмотрит все заявки и «выберет лучшие». В банке не уточнили, по каким именно критериям будет происходить отбор. Первого победителя объявят 17 июля, затем их будут объявлять каждую неделю.

Один предприниматель может подать одну заявку, банк постепенно будет обрабатывать все. Сумма инвестиций будет зависеть от каждого конкретного кейса и расценок в регионе, минимальный бюджет на рекламную кампанию — от 2 млн рублей.

Победитель может запустить рекламную кампанию за счет «Альфа-банка» в течение 2 месяцев с момента его объявления.

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