«Альфа-банк» нашел покупателя на казахстанскую «дочку»

«Альфа-банк» продаст казахстанскую «дочку» местному банку, чтобы вывести ее из-под санкций. Новый владелец проведет ребрендинг, «Альфа-банк» полностью выйдет из состава акционеров и совета директоров.

О достижении «принципиальной договоренности» в продаже казахстанского подразделения «Альфа-банка» сообщается на сайте организации. Сумма сделки не разглашается.

Покупателем выступит местный банк «ЦентрКредит». Он проведет ребрендинг, «дочка» «Альфа-банка» будет работать под новым названием. Сам «Альфа-банк» полностью выйдет из состава акционеров и совета директоров.

«Банк ЦентрКредит готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счет собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов», – говорится в сообщении.

«ЦентрКредит» работает с 1998 года. Отмечается, что он является одним из крупнейших в Казахстане банков с универсальной бизнес-моделью. Банк обслуживает клиентов во всех регионах Казахстана.

США ввели блокирующие санкции в отношении «Альфа-банка» 6 апреля. Продажей своего подразделения в Казахстане банк сможет вывести его из-под санкций.

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