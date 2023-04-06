«Альфа-банк» завершил 2022 год с рекордным чистым убытком

В 2022 году чистый убыток «Альфа-банка» по РСБУ составил 117,1 млрд рублей, отмечено в отчетности кредитной организации. 2021 год банк завершил с прибылью в 136,6 млрд рублей.

В минувшем году убыток «Альфа-банка» стал рекордным, а до до этого организация работала без убытков в течение 13 лет.

Управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский объясняет убытки в первой половине 2022 года заморозкой части хранящихся в иностранной валюте активов. Так, из-за санкций западных стран на показатели банка повлияла отрицательная валютная переоценка.

При этом без учета переоценки прибыль всей группы достигла $300 млн, добавляет Верхошинский.

«"Альфа-банк" не только показал прибыль во втором полугодии 2022-го, но также демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2023 года», — сообщил Верхошинский.

Так, показатели МСФО в январе и феврале свидетельствуют о прибыли в 26,1 млрд рублей. Это около 70% от результатов за тот же период 2021 года.

Верхошинский также указал, что в минувшем году кредитный портфель «Альфа-банка» вырос более чем на 20%. А портфель малого и среднего бизнеса вырос на 30%. Также банк нарастил розничную клиентскую базу на 17%, до 26 млн человек. Базе корпоративных клиентов выросла на 24%, сейчас в ней 1,3 млн компаний.

Накануне финансовую отчетность за 2022 год обнародовал ВТБ. Банк тоже завершил год с убытками. Так, по РСБУ ВТБ отразил почти 760 млрд рублей чистого убытка, по МСФО чистый убыток составил 613 млрд рублей.

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