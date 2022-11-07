Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе десктопной и мобильной версий банка. Проблемы наблюдаются в том числе с бизнес-аккаунтами.

В самом банке при этом заявили, что проблем с работой сервисов у клиентов нет.

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе десктопной и мобильной версий банка