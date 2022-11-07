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Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе десктопной и мобильной версий банка

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе десктопной и мобильной версий банка. Проблемы наблюдаются в том числе с бизнес-аккаунтами.

В самом банке при этом заявили, что проблем с работой сервисов у клиентов нет.

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе десктопной и мобильной версий банка

О сбоях свидетельствуют данные сервиса Downradar. Пользователи не могут перевести деньги друг другу и оплатить счета в бизнес-аккаунтах.

На сбои жалуются как из России, так и из Грузии, Турции, Беларуси и других стран.

Скриншот RB.RU

При попытке входа в приложение клиенты видят экран загрузки, после чего появляется уведомление о «превышении лимита времени на запрос».

Скриншот RB.RU

В пресс-службе «Альфа-банка» RB.RU заявили, что «у клиентов все работает корректно. Сбоя нет».

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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