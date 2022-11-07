Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе десктопной и мобильной версий банка. Проблемы наблюдаются в том числе с бизнес-аккаунтами.
В самом банке при этом заявили, что проблем с работой сервисов у клиентов нет.
О сбоях свидетельствуют данные сервиса Downradar. Пользователи не могут перевести деньги друг другу и оплатить счета в бизнес-аккаунтах.
На сбои жалуются как из России, так и из Грузии, Турции, Беларуси и других стран.
Скриншот RB.RU
При попытке входа в приложение клиенты видят экран загрузки, после чего появляется уведомление о «превышении лимита времени на запрос».
Скриншот RB.RU
В пресс-службе «Альфа-банка» RB.RU заявили, что «у клиентов все работает корректно. Сбоя нет».
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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