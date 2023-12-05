В работе «Альфа-банка» произошел сбой

Пользователи сообщили о сбое в работе «Альфа-банка». Не работает как приложение, так и сайт. В самом банке сообщили, что временные трудности могут возникнуть из-за технических работ.
По данным сервиса Downradar, число жалоб к 21:45 мск превышает 1 тыс.
Скриншот с сайта Downradar
При попытке входа в приложение пользователи получают сообщение об «ошибке соединения с сервером» или «проблеме с интернетом».
Скриншот RB.RU
СМИ сообщают, что банк объяснил трудности в работе сервиса техническими работами.
В пресс-службе «Альфа-банка» RB.RU сообщили, что «сбоя нет». «Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн". Скоро все снова заработает», — сообщил представитель компании.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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