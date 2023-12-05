Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В работе «Альфа-банка» произошел сбой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи сообщили о сбое в работе «Альфа-банка». Не работает как приложение, так и сайт. В самом банке сообщили, что временные трудности могут возникнуть из-за технических работ.

В работе «Альфа-банка» произошел сбой

По данным сервиса Downradar, число жалоб к 21:45 мск превышает 1 тыс.

Скриншот с сайта Downradar

При попытке входа в приложение пользователи получают сообщение об «ошибке соединения с сервером» или «проблеме с интернетом».

Скриншот RB.RU

СМИ сообщают, что банк объяснил трудности в работе сервиса техническими работами. 

В пресс-службе «Альфа-банка» RB.RU сообщили, что «сбоя нет». «Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн". Скоро все снова заработает», — сообщил представитель компании. 

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
  2. 2 «Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students
  3. 3 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
  4. 4 Нет отделения — нет банка для бизнеса? Развенчиваем мифы!
  5. 5 «Тинькофф» научил умную камеру распознавать финансовую информацию и животных

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2023

Бизнес-инкубатор МГУ

06 декабря 2023

Акселератор для медицинских стартапов

07 декабря 2023

Solar Hack 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ