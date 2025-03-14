«Альфа-Банк» внедрил шаблоны ролей для безопасного и удобного управления доступом в интернет-банк для юрлиц
«Альфа-Банк» представил новую функцию в интернет-банке для юридических лиц — шаблоны ролей, сообщили Русбейс в пресс-службе. Теперь руководители бизнеса могут в пару кликов настроить безопасный доступ сотрудников к банку, соответствующий их должности. Это значительно экономит время на решение рутинных задач и повышает уровень кибербезопасности в компании.
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Какая была проблема. Многие владельцы бизнеса, несмотря на возможность настройки индивидуальных прав доступа к интернет-банку, предоставляли сотрудникам полный доступ, чтобы сэкономить время на настройку. Это создавало риски для безопасности.
Как решили. Инженеры «Альфа-Банка» внедрили в интернет-банк функцию шаблона ролей, которая позволяет быстро и удобно назначить сотруднику готовый набор прав, соответствующий его должности. Это исключает необходимость ручной настройки и снижает вероятность утечки конфиденциальной информации.
«Шаблоны ролей — простой и эффективный способ делегирования задач, позволяющий руководителям и собственникам бизнеса сосредоточиться на стратегическом развитии, не тратя время на рутинные задачи», — отметил Дамир Баттулин, старший вице-президент, директор по развитию цифровых каналов «Альфа-Банка».
Уже сейчас в интернет-банке доступны шаблоны, которые покрывают 90% потребностей клиентов. В планах «Альфа-Банка» — расширить список ролей.
- Ранее «Альфа-Банк» запустил пилотный проект банковского сервиса для самозанятых, который поможет эффективно управлять клиентской базой и автоматизировать запись клиентов.
Фото на обложке: courtneyk /
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