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«Альфа-Банк» протестировал инновационный CRM-сервис для самозанятых

Новости
Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Альфа-Банк» запустил пилотный проект банковского сервиса для самозанятых, который поможет эффективно управлять клиентской базой и автоматизировать запись клиентов. На текущий момент его используют более тысячи пользователей, сообщили в банке.

«Альфа-Банк» протестировал инновационный CRM-сервис для самозанятых
  1. Новости

По данным «Альфа-Банка», около 20% самозанятых в России до сих пор ведут учет клиентов в обычных заметках или Excel-таблицах. Для решения этой проблемы в банке разработали «удобный профессиональный» инструмент для работы с клиентами. «С его помощью можно автоматизировать онлайн-запись клиентов и вести их учет в одном месте, эффективно планировать рабочее время и увеличивать поток постоянных клиентов», — отметил Илья Норин, начальник управления развития бизнеса сегмента самозанятые «Альфа-Банка».

Новый продукт оказался востребованным у предпринимателей. По словам Ильи Норина, в первый месяц работы сервис привлек внимание более 60 тысяч самозанятых.

В ближайшее время «Альфа-Банк» планирует улучшить пользовательский интерфейс и упростить процесс регистрации через Альфа ID, а также масштабировать улучшенное решение на всех клиентов-самозанятых банка. Сервис разработан совместно с компанией «ПрофиГид».

  • К 2029 году число самозанятых в России превысит 18 млн человек. По данным ФНС, на 1 января 2025 года их число достигло 12,17 млн.
  • По словам экспертов, опрошенных RB.RU, рост числа самозанятых может обернуться ужесточением требований к ним. Вместе с тем для этой категории предпринимателей будет расти возможность получения социальных гарантий.

Фото на обложке: Westend61 / Gettyimages

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