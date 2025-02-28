«Альфа-Банк» протестировал инновационный CRM-сервис для самозанятых

«Альфа-Банк» запустил пилотный проект банковского сервиса для самозанятых, который поможет эффективно управлять клиентской базой и автоматизировать запись клиентов. На текущий момент его используют более тысячи пользователей, сообщили в банке.

По данным «Альфа-Банка», около 20% самозанятых в России до сих пор ведут учет клиентов в обычных заметках или Excel-таблицах. Для решения этой проблемы в банке разработали «удобный профессиональный» инструмент для работы с клиентами. «С его помощью можно автоматизировать онлайн-запись клиентов и вести их учет в одном месте, эффективно планировать рабочее время и увеличивать поток постоянных клиентов», — отметил Илья Норин, начальник управления развития бизнеса сегмента самозанятые «Альфа-Банка».

Новый продукт оказался востребованным у предпринимателей. По словам Ильи Норина, в первый месяц работы сервис привлек внимание более 60 тысяч самозанятых.

В ближайшее время «Альфа-Банк» планирует улучшить пользовательский интерфейс и упростить процесс регистрации через Альфа ID, а также масштабировать улучшенное решение на всех клиентов-самозанятых банка. Сервис разработан совместно с компанией «ПрофиГид».