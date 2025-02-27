ФНС сделала прогноз по количеству самозанятых к 2029 году

К 2029 году число самозанятых в России превысит 18 млн человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на прогноз Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным ведомства, на 1 января их число достигло 12,17 млн, к началу 2026 года ожидается рост до 14,49 млн, а к началу 2027 года — до 16,67 млн.

Рост показателя, согласно прогнозу ФНС, начнет замедляться с 2025 года. С 2022 по 2024 год он составлял в среднем 3 млн новых плательщиков в год, а в 2025-2026 годах будет уже чуть выше 2 млн. В последующие два года прирост составит 1,5 млн и 180 тыс. соответственно.

ФНС также прогнозирует и снижение годового прироста налоговых поступлений от самозанятых. Если в последние годы налоговые сборы удваивались, то в 2025 году рост замедлится до 23%, в 2026 году — до 15%, а в 2027 и 2028 годах — до 8,5% ежегодно.

В 2024 году самозанятые выплатили 95 млрд рублей налога на профессиональный доход (НПД), а за 2025 год поступления составят 117 млрд, ожидает ФНС. В 2028 году ведомство прогнозирует поступления в 158 млрд рублей.

Лора Накорякова, партнер Центра доказательной экспертизы Института Гайдара и аналитического агентства АТРЭ, считает, что рост налоговых поступлений будет обусловлен увеличением не только количества плательщиков, но и их дохода. По данным Института Гайдара, в ближайший год они начнут зарабатывать в среднем на 7% больше, говорит эксперт. В январе 2025 года совокупная выручка самозанятых составила 182,9 млрд рублей, отметила она.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан — НПД — действует с 2019 года. Предполагается, что эксперимент закончится к началу 2029 года.

В начале февраля руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева сообщила, что число самозанятых в городе достигло 1,9 млн человек, а за последний год их количество выросло на 350 тыс. По ее данным, в 2024 году они уплатили в столичный бюджет 15,1 млрд рублей налогов, что на 46% больше, чем в прошлом году.

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