Компания «Альфа Партнер» завершила скаутинг стартапов в 2021 году

В 2021 году «Альфа Партнер» объявляла о поиске FinTech-проектов и сервисов для сотрудничества и дальнейшего совместного развития. По итогам три стартапа стали партнерами компании.
Отбор шел в несколько этапов. На первом отобрали 60 перспективных проектов из ста. На втором осталось всего 10, привлекательных для инвестиций, которые пригласили на онлайн-встречи. В финале «Альфа Партнер» предложил сотрудничество трем компаниям.
«Поиск прогрессивных стартапов, которым нужна финансовая опора не останавливается. Мы можем предложить отличную возможность для раскрутки любого инновационного проекта. Стартап может создать синергию с нашим текущим бизнесом и получить не только финансовый ресурс, но и новых пользователей, а мы сможем выгодно разместить капитал и усилить наш действующий бизнес», — поделился Александр Непомнящий, основатель компании «Альфа Партнер».
Компания «Альфа Партнер» является инвестиционным агентом и ИТ-разработчиком решений в финтех-индустрии. Получить более подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте.
Фото на обложке: Wasan Tita /
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