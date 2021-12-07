Компания «Альфа Партнер» завершила скаутинг стартапов в 2021 году

В 2021 году «Альфа Партнер» объявляла о поиске FinTech-проектов и сервисов для сотрудничества и дальнейшего совместного развития. По итогам три стартапа стали партнерами компании.

Отбор шел в несколько этапов. На первом отобрали 60 перспективных проектов из ста. На втором осталось всего 10, привлекательных для инвестиций, которые пригласили на онлайн-встречи. В финале «Альфа Партнер» предложил сотрудничество трем компаниям.

«Поиск прогрессивных стартапов, которым нужна финансовая опора не останавливается. Мы можем предложить отличную возможность для раскрутки любого инновационного проекта. Стартап может создать синергию с нашим текущим бизнесом и получить не только финансовый ресурс, но и новых пользователей, а мы сможем выгодно разместить капитал и усилить наш действующий бизнес», — поделился Александр Непомнящий, основатель компании «Альфа Партнер».

Компания «Альфа Партнер» является инвестиционным агентом и ИТ-разработчиком решений в финтех-индустрии. Получить более подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте.