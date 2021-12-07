Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Компания «Альфа Партнер» завершила скаутинг стартапов в 2021 году

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В 2021 году «Альфа Партнер» объявляла о поиске FinTech-проектов и сервисов для сотрудничества и дальнейшего совместного  развития. По итогам три стартапа стали партнерами компании.

Компания «Альфа Партнер» завершила скаутинг стартапов в 2021 году

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Отбор шел в несколько этапов. На первом отобрали 60 перспективных проектов из ста. На втором осталось всего 10, привлекательных для инвестиций, которые пригласили на онлайн-встречи. В финале «Альфа Партнер» предложил сотрудничество трем компаниям.

«Поиск прогрессивных стартапов, которым нужна финансовая опора не останавливается. Мы можем предложить отличную возможность для раскрутки любого инновационного проекта. Стартап может создать синергию с нашим текущим бизнесом и получить не только финансовый ресурс, но и новых пользователей, а мы сможем выгодно разместить капитал и усилить наш действующий бизнес», — поделился Александр Непомнящий, основатель компании «Альфа Партнер».

Компания «Альфа Партнер» является инвестиционным агентом и ИТ-разработчиком решений в финтех-индустрии. Получить более подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте.

Фото на обложке: Wasan Tita / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 RB.RU представляет обновленную карту российского рынка FinTech
  2. 2 Карта российского рынка Fintech
  3. 3 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  4. 4 Как открыть цифровой банк — инсайты сооснователя российского необанка, запущенного за 6 месяцев
  5. 5 Подборка умных платформ для бизнес-задач: оптимизируем ресурсы
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2021

Хакатон по медицинскому ИИ 2021

07 декабря 2021

Чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021

09 декабря 2021

12|21

Все ВОЗМОЖНОСТИ