«Альфа-Банк», «АльфаСтрахование» и «Билайн» создали общую «дочку»

«Альфа-Банк», «АльфаСтрахование» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») 16 апреля зарегистрировали общую дочернюю компанию — ООО «Коалиционная программа лояльности» (КПЛ), следует из данных системы «Контур.Фокус».

Доли владения распределены следующим образом: 50% у «Вымпелкома», 40% — у «Альфа-Банка» и 10% — у «АльфаСтрахования».

«Компания призвана стать фундаментом для нашего нового совместного проекта, подробнее о котором мы будем готовы рассказать позже», — сообщил представитель «АльфаСтрахования» (цитата по «Ведомостям»).

Уставный капитал нового ООО составляет 10 млн рублей, генеральным директором стал Андрей Писарев. Его тезка занимает пост директора по клиентскому сервису X5 Group (также входит в «Альфа-групп»).

Представитель ритейлера сообщил газете, что сотрудник продолжает работать в компании.

Компания будет заниматься консультативной деятельностью и работой в области компьютерных технологий, следует из данных «Контур.Фокус».

Среди других направлений ООО — вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, прием платежей от физлиц платежными агентами, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Один из собеседников «Ведомостей» сообщил, что внутри трех компаний «в течение последнего года обсуждались планы по комплексному объединению программ лояльности в рамках единого сервиса». Однако источнику достоверно не известно, относится ли новое зарегистрированное юрлицо к созданию единого сервиса лояльности.

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