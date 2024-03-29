«Альфа-Банк» и «Алроса» запустили ЦФА на редкие бриллианты

«Альфа-Банк» и добывающая компания «Алроса» запустили цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к продажам крупных редких бриллиантов инвестиционного класса с гарантированной валютной доходностью, говорится в сообщении кредитной организации.

Инструмент «Цифровые карты» доступен на блокчейн-платформе «Альфа-Банка» — «А-Токен». Средняя ожидаемая доходность составит до 8% в горизонте до года.

Первым продуктом нового инструмента является желтый бриллиант фантазийной огранки «Кушон». Его вес составляет 11,49 карат.

Как следует из релиза, благодаря «Цифровым картам» инвесторы смогут участвовать в прибыли от продаж бриллианта в будущем. Стоимость одного ЦФА — $8301,5, а суммарный объем эмиссии составит 70 ЦФА или 70% от цены камня. Еще 30% останутся в собственности «Алросы».

«Цифровые караты» номинирован в долларах США с расчетами в рублях. ЦФА выпускается сроком на 12 месяцев, предусмотрена возможность досрочного погашения со стороны эмитента, если бриллиант продадут раньше указанного срока.

Осенью прошлого года в России выпустили первые ЦФА на бриллиант.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock