Онлайн-школа «Алгоритмика» перевела долю кипрского холдинга в капитале на российское ООО

В капитал основного юрлица российской онлайн-школы «Алгоритмика» вошло новое ООО — с 8 декабря доля кипрского холдинга Ruffell Holding Limited принадлежит компании «Алгосервис». На изменения в ЕГРЮЛ обратил внимание RB.RU.

Владельцами ООО «Алгоритмика» (основное юрлицо онлайн-школы), согласно данным системы «Контур.Фокус», до 8 декабря 2023 года являлись Андрей Лобанов (с долей в 80%) и кипрский холдинг Ruffell Holding Limited (20%).

С 8 декабря доля Ruffell Holding Limited перешла к ООО «Алгосервис». Это ООО основано в ноябре 2021 года, на 100% принадлежит Андрею Лобанову — гендиректору и основному владельцу «Алгоритмики». Компания занимается развитием сети школ «Алгоритмика».

«Это внутренний "рестракт", упрощаем структуру владения», — сообщил RB.RU Лобанов.

В конце ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что онлайн-школа «Алгоритмика» ведет переговоры о привлечении инвестора. Лобанов не уточнил, связаны ли изменения с этими планами.

Тогда же «Ведомости» со ссылкой на данные кипрского реестра сообщили, что основным акционером Ruffell, которое вышло из ООО «Алгоритмика», является Андрей Лобанов (43,6%). Кроме того, через Ruffell Holding Limited миноритарной долей онлайн-школы (7,88%) владел холдинг VK.

«Алгоритмика» — онлайн-школа программирования и математики для детей от 7 до 17 лет, стоимость одного урока на платформе, следует из договора оферты, варьируется от 1292 до 2079 рублей.

Выручка ООО «Алгоритмика», по данным «Контур.Фокус», по итогам 2022 года составила 446,2 млн рублей, что на 3% больше, чем в 2021 году. Чистый убыток компании сократился с 443,2 млн рублей в 2021 году до 56,2 млн рублей в 2022 году.

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