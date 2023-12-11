Онлайн-школа «Алгоритмика» перевела долю кипрского холдинга в капитале на российское ООО

В капитал основного юрлица российской онлайн-школы «Алгоритмика» вошло новое ООО — с 8 декабря доля кипрского холдинга Ruffell Holding Limited принадлежит компании «Алгосервис». На изменения в ЕГРЮЛ обратил внимание RB.RU.
Владельцами ООО «Алгоритмика» (основное юрлицо онлайн-школы), согласно данным системы «Контур.Фокус», до 8 декабря 2023 года являлись Андрей Лобанов (с долей в 80%) и кипрский холдинг Ruffell Holding Limited (20%).
С 8 декабря доля Ruffell Holding Limited перешла к ООО «Алгосервис». Это ООО основано в ноябре 2021 года, на 100% принадлежит Андрею Лобанову — гендиректору и основному владельцу «Алгоритмики». Компания занимается развитием сети школ «Алгоритмика».
«Это внутренний "рестракт", упрощаем структуру владения», — сообщил RB.RU Лобанов.
В конце ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что онлайн-школа «Алгоритмика» ведет переговоры о привлечении инвестора. Лобанов не уточнил, связаны ли изменения с этими планами.
Тогда же «Ведомости» со ссылкой на данные кипрского реестра сообщили, что основным акционером Ruffell, которое вышло из ООО «Алгоритмика», является Андрей Лобанов (43,6%). Кроме того, через Ruffell Holding Limited миноритарной долей онлайн-школы (7,88%) владел холдинг VK.
- «Алгоритмика» — онлайн-школа программирования и математики для детей от 7 до 17 лет, стоимость одного урока на платформе, следует из договора оферты, варьируется от 1292 до 2079 рублей.
- Выручка ООО «Алгоритмика», по данным «Контур.Фокус», по итогам 2022 года составила 446,2 млн рублей, что на 3% больше, чем в 2021 году. Чистый убыток компании сократился с 443,2 млн рублей в 2021 году до 56,2 млн рублей в 2022 году.
Фото на обложке: Unsplash
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