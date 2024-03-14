В капитал онлайн-школы «Алгоритмика» вошла новая структура

В капитал юрлица онлайн-школы «Алгоритмика» вошло новое ООО — с 13 марта 14,3% в компании владеет ООО «Управление и Развитие», следует из данных в ЕГРЮЛ. По словам гендиректора онлайн-школы Андрея Лобанова, это очередная стадия «рестракта».

Ранее в конце года принадлежавшие кипрскому Ruffell Holding Limited 20% в «Алгоритмике» перешли российскому юрлицу ООО «Алгосервис». Эта структура на 100% принадлежит основному владельцу Андрею Лобанову. Сам Лобанов тогда пояснил RB.RU, что речь идет об упрощении структуры владения.

ООО «Управление и Развитие» создано 17 февраля 2023 года. В настоящее время доли в ООО «Алгоритмика» распределены следующим образом: 68,6% принадлежат Андрею Лобанову, за ООО «Алгосервис» остается 17,1% и 14,3% — у «Управления и Развития».

Осенью прошлого года издание «Ведомости» сообщало со ссылкой на свои источники, что «Алгоритмика» ищет инвестора. Как уточнил Андрей Лобанов RB.RU, текущие изменения не связаны с инвестициями.

Онлайн-школа «Алгоритмика» специализируется на обучении детей от 7 до 17 лет программированию и математике.

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