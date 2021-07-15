Предпринимателям малых городов предложат открыть школу «Алгоритмики» без паушального взноса

В настоящее время школа работает в 48 странах мира, включая Россию. Компания хочет ускорить развитие бизнеса в небольших российских городах (до 200 тысяч человек).

За два месяца участники онлайн-акселератора узнают об особенностях EdTech-бизнеса — их научат составлять финансовый план, выстраивать систему продаж и продвижения, а также расскажут об особенностях обучения детей разного возраста. По словам организаторов, участники смогут получить рентабельный бизнес за 3-4 месяца.

По итогам программы в каждом городе будет определен один участник, привлекший в процессе акселерации наибольшее количество учеников. Он сможет открыть школу «Алгоритмики» без уплаты паушального взноса, который в настоящее время составляет от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от численности населения и экономического потенциала города.

В компании RB.ru уточнили, что в результате набора рассчитывают открыть школы в 10-15 городах. Подать заявку на участие в марафоне жители небольших городов смогут до 2 августа.

«Миссия "Алгоритмики" — сделать IT-образование доступным для детей и подростков по всему миру. Мы специально ограничили круг участников марафона малыми городам с населением до 200 тысяч человек. Это более 500 российских городов, в которых живет почти 26 млн человек. Начинающим предпринимателям там обычно непросто открыть свой бизнес в одиночку», — сообщила операционный директор «Алгоритмики» Ольга Бруковская.

За время существования франшизы «Алгоритмики» свой бизнес начали 250 партнеров в более чем 200 городах по всему миру. В России с 2018 по 2021 год число городов с открытыми франшизами выросло более чем в 5 раз — с 31 до 167 городов.

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Фото: Unsplash