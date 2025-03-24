Alibaba создала нейросеть для анимации персонажей

Разработчики лаборатории Tongyi Lab, которая принадлежит китайской Alibaba, представили нейросеть LHM (Large Animatable Human Reconstruction Model) для анимации персонажей с помощью видеореференсов. Об этом говорится на официальном сайте ИИ-модели.

По словам авторов нейросети, раньше для анимирования персонажа при создании фильмов и игр моделировали статичное изображение с последующей анимацией. В Tongyi Lab же применили метод наложения изображения на видео, который позволяет достичь более высокой точности движений.

При этом есть и проблемы. Например, LHM пока что плохо справляется с обработкой роликов, где есть смена ракурса или поза персонажа резко меняется. Разработчики пообещали это решить.

Где скачать? LHM можно протестировать, скачав с платформы HuggingFace. Бесплатно доступна генерация роликов длиной до 10 секунд. Для получения более точной анимации разработчики рекомендуют скачать код с Github и установить модель локально.

Ранее в Alibaba заявили, что в ближайшие три года компания инвестирует $53 млрд в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий. Эта сумма больше, чем все инвестиции Alibaba в эти направления за последние 10 лет.

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