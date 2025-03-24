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Alibaba создала нейросеть для анимации персонажей

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Разработчики лаборатории Tongyi Lab, которая принадлежит китайской Alibaba, представили нейросеть LHM (Large Animatable Human Reconstruction Model) для анимации персонажей с помощью видеореференсов. Об этом говорится на официальном сайте ИИ-модели.

Alibaba создала нейросеть для анимации персонажей
  1. Новости

По словам авторов нейросети, раньше для анимирования персонажа при создании фильмов и игр моделировали статичное изображение с последующей анимацией. В Tongyi Lab же применили метод наложения изображения на видео, который позволяет достичь более высокой точности движений.

При этом есть и проблемы. Например, LHM пока что плохо справляется с обработкой роликов, где есть смена ракурса или поза персонажа резко меняется. Разработчики пообещали это решить.

Где скачать? LHM можно протестировать, скачав с платформы HuggingFace. Бесплатно доступна генерация роликов длиной до 10 секунд. Для получения более точной анимации разработчики рекомендуют скачать код с Github и установить модель локально.

  • Ранее в Alibaba заявили, что в ближайшие три года компания инвестирует $53 млрд в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий. Эта сумма больше, чем все инвестиции Alibaba в эти направления за последние 10 лет.

Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock / FOTODOM

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