BMW и Alibaba договорились о партнерстве по внедрению ИИ в автомобили

В рамках партнерства BMW интегрирует ИИ-решения от Banma в свои будущие модели для китайского рынка. Banma, разрабатывающая технологии на базе ИИ-модели Qwen от Alibaba, предоставит BMW интеллектуальные системы для кабин автомобилей. Новый персональный помощник, созданный совместно с Alibaba, будет оснащен улучшенными функциями распознавания голоса и планирования поездок. Он сможет предлагать рекомендации по парковке, близлежащим ресторанам и предоставлять информацию о светофорах в реальном времени.

Зачем это BMW? Как пишет Bloomberg, китайский рынок электромобилей становится все более конкурентным, а местные производители, такие как BYD, уже опережают европейские автоконцерны. BMW, для которой Китай является одним из ключевых рынков, столкнулась с падением продаж в 2024 году и ожидает сохранения низких показателей в 2025-м. Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания активно ищет технологические партнерства.

Зачем это Alibaba? Alibaba активно инвестирует в ИИ, планируя вложить более 380 млрд юаней ($52 млрд) в инфраструктуру, включая центры обработки данных, в течение следующих трех лет. Генеральный директор компании Эдди Ву назвал развитие общего искусственного интеллекта «главной целью» Alibaba. Помимо сотрудничества с BMW, технология Qwen уже использовалась в автомобилях китайских производителей Xpeng, Zeekr и Leapmotor, заявили в Alibaba.

Что у других европейцев? Европейские компании, включая Volkswagen и Mercedes-Benz, также вынуждены искать партнеров для разработки ИИ-решений. Volkswagen сотрудничает с Rivian Automotive и китайской Horizon Robotics, а Mercedes инвестирует в китайский стартап Momenta. Жорж Массинг, руководитель Mercedes-Benz, отметчал, что зависимость Европы от США и Китая в области вычислительных мощностей ставит под угрозу конкурентоспособность европейской автомобильной промышленности.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в Европе упали продажи электромобилей Tesla. В феврале продажи компании Илона Маска снизились на 40% год к году, а за первые два месяца 2025 года — на 43%.

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