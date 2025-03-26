BMW и Alibaba договорились о партнерстве по внедрению ИИ в автомобили
- Новости
В рамках партнерства BMW интегрирует ИИ-решения от Banma в свои будущие модели для китайского рынка. Banma, разрабатывающая технологии на базе ИИ-модели Qwen от Alibaba, предоставит BMW интеллектуальные системы для кабин автомобилей. Новый персональный помощник, созданный совместно с Alibaba, будет оснащен улучшенными функциями распознавания голоса и планирования поездок. Он сможет предлагать рекомендации по парковке, близлежащим ресторанам и предоставлять информацию о светофорах в реальном времени.
Зачем это BMW? Как пишет Bloomberg, китайский рынок электромобилей становится все более конкурентным, а местные производители, такие как BYD, уже опережают европейские автоконцерны. BMW, для которой Китай является одним из ключевых рынков, столкнулась с падением продаж в 2024 году и ожидает сохранения низких показателей в 2025-м. Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания активно ищет технологические партнерства.
Зачем это Alibaba? Alibaba активно инвестирует в ИИ, планируя вложить более 380 млрд юаней ($52 млрд) в инфраструктуру, включая центры обработки данных, в течение следующих трех лет. Генеральный директор компании Эдди Ву назвал развитие общего искусственного интеллекта «главной целью» Alibaba. Помимо сотрудничества с BMW, технология Qwen уже использовалась в автомобилях китайских производителей Xpeng, Zeekr и Leapmotor, заявили в Alibaba.
Что у других европейцев? Европейские компании, включая Volkswagen и Mercedes-Benz, также вынуждены искать партнеров для разработки ИИ-решений. Volkswagen сотрудничает с Rivian Automotive и китайской Horizon Robotics, а Mercedes инвестирует в китайский стартап Momenta. Жорж Массинг, руководитель Mercedes-Benz, отметчал, что зависимость Европы от США и Китая в области вычислительных мощностей ставит под угрозу конкурентоспособность европейской автомобильной промышленности.
- По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в Европе упали продажи электромобилей Tesla. В феврале продажи компании Илона Маска снизились на 40% год к году, а за первые два месяца 2025 года — на 43%.
Фото на обложке: Robert Way / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Подбор и адаптация сотрудников»
- 1 Разработчик роботов-гуманоидов Figure AI ведёт переговоры о привлечении $1,5 млрд За год с предыдущего раунда рыночная оценка компании выросла в 15 раз 15 февраля 18:24
- 2 Tesla и BMW подали в суд на ЕС из-за пошлин на ввоз китайских электромобилей В BMW утверждают, что от тарифов «больше вреда, чем пользы» 27 января 19:51
- 3 Глава BMW назвал «нереалистичными» планы ЕС по отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году Инициатива европейских властей губительна для автомобильной отрасли, считает Оливер Ципсе 15 октября 19:33
- 4 Пять результативных коммуникационных кампаний с применением ИИ: кейсы международных брендов Как бренды внедряют ИИ в PR-компании 03 апреля 15:39