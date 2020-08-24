Alibaba Group сократит срок доставки смартфонов в Россию вдвое

Логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network, принадлежит Alibaba Group) запустил специальные авиарейсы из Гонконга в Москву, которые перевозят смартфоны, планшеты, дроны и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами. Об этом говорится в сообщении Alibaba Group.

Новые трансграничные маршруты позволят доставлять самые популярные товары вдвое быстрее. Среднее время ожидания посылок со смартфонами и планшетами из Китая для жителей крупнейших городов может сократиться с 30 до 15 дней в течение ближайших месяцев.

Авиаперевозка будет ограничена товарами с объемом литий-ионных батарей до 20 тысяч mAh. Таким образом, ноутбуки и портативные средства зарядки все еще будут доставляться наземных транспортом.

За май и июнь этого года объем грузоперевозок с заказами в Россию вырос на 25% в сравнении с прошлым годом. На электронику приходится около трети всех доставок «Цайняо» в Россию. Также в числе наиболее востребованных категорий — одежда, товары для дома и косметика.

В июне этого года авиафлот «Цайняо» пополнился новым Boeing 757, что позволит компании запустить прямые авиарейсы из Китая в Екатеринбург и Казань.

Средний объем ежедневных отправлений «Цайняо» составляет около 2 млн в день. Более 25% всех посылок, которые обрабатывает «Цайняо», приходится на Россию.

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