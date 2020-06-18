Alibaba запустила программу по выводу малого и среднего российского бизнеса на новые рынки

Alibaba Group совместно с компаниями PA Logistics и MD-Insight запустит программу «Проект Sprout Up», которая позволит российскому бизнесу найти оптовых покупателей за рубежом и настроить собственный онлайн-магазин. Об этом Rusbase рассказал представитель Alibaba.

Программа нацелена предпринимателей из отраслей машиностроения, металлургии, сельскохозяйственного производства, на производителей напитков и продуктов питания, чьи товары уже пользуются большим спросом у международных клиентов.

По данным Alibaba Group, общее количество активных покупателей на платформе Alibaba.com в настоящее время превышает 20 млн организаций из более чем 190 стран и регионов мира.

«Проект Sprout Up» охватывает три направления помощи российскому бизнесу: привлечение новых покупателей, помощь в росте бизнеса за счет цифровизации продаж и повышение уровня навыков сотрудников в сфере онлайн-торговли с помощью образовательных курсов.

В рамках направления по привлечению новых покупателей платформа Alibaba.com будет гарантировать до 15 заказов для определенных категорий компаний, зарегистрировавшихся на платформе, в течение 60 дней.

Также партнеры Alibaba будут бесплатно проводить обучать тому, как создать свой магазин-витрину на Alibaba.com.

Направление цифровизации продаж поможет российским предпринимателям правильно настроить объявления о продаже своих товаров так, чтобы они получали максимальное количество заказов, при этом бизнесу будет предоставлен доступ к новому инструменту подбора ключевых слов для описания его продукции и услуг.

Инструмент создан с использованием технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает релевантность ключевых слов в описании, а значит максимизирует трафик потенциальных покупателей.

Образовательные курсы – третье направление программы – будут включать изучение особенностей платформы Alibaba.com, знакомство с опытом других продавцов на платформе, а также с популярными трендами покупательского спроса в разных отраслях.

Посмотреть более подробные правила программы можно по ссылке.

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