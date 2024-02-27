Alibaba стала ведущим инвестором в раунде китайского ИИ-стартапа Moonshot AI — Bloomberg

Крупнейшая китайская компания Alibaba Group стала ведущим инвестором в раунде финансирования разработчика чат-бота с искусственным интеллектом Moonshot AI, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, финансирование стартапу также предоставили Microsoft и Tencent.
В ходе раунда основанный менее года назад стартап Moonshot AI смог привлечь $1 млрд, оценка компании составила около $2,5 млрд. Таким образом, проект закрыл крупнейший для китайских стартапов в сфере ИИ инвестиционный раунд.
По данным собеседников Bloomberg, финансирование также предоставили уже существующие инвесторы: Long-Z, Hongshan (ранее Sequoia China) и Monolith Management.
Moonshot AI была основана в марте прошлого года. Уже в ноябре компания открыла доступ к своему чат-боты Kimi (аналог ChatGPT). Затем компания запустила специальную платформу для создания ИИ-приложений на основе своей модели.
Ранее на прошлой неделе стало известно, что капитализация главного бенефициара искусственного интеллекта компании Nvidia превысила ВВП России и большинства других стран.
Акции производителя ускорителей вычислений, необходимых для разработки приложений с искусственным интеллектом, подорожали за один день на $277 млрд. Таким образом, компания обновила мировой рекорд суточного прироста стоимости.
Фото на обложке: Deemerwha studio /
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