Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Alibaba стала ведущим инвестором в раунде китайского ИИ-стартапа Moonshot AI — Bloomberg

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Крупнейшая китайская компания Alibaba Group стала ведущим инвестором в раунде финансирования разработчика чат-бота с искусственным интеллектом Moonshot AI, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, финансирование стартапу также предоставили Microsoft и Tencent.

Alibaba стала ведущим инвестором в раунде китайского ИИ-стартапа Moonshot AI — Bloomberg

В ходе раунда основанный менее года назад стартап Moonshot AI смог привлечь $1 млрд, оценка компании составила около $2,5 млрд. Таким образом, проект закрыл крупнейший для китайских стартапов в сфере ИИ инвестиционный раунд.

По данным собеседников Bloomberg, финансирование также предоставили уже существующие инвесторы: Long-Z, Hongshan (ранее Sequoia China) и Monolith Management.

Moonshot AI была основана в марте прошлого года. Уже в ноябре компания открыла доступ к своему чат-боты Kimi (аналог ChatGPT). Затем компания запустила специальную платформу для создания ИИ-приложений на основе своей модели.

Ранее на прошлой неделе стало известно, что капитализация главного бенефициара искусственного интеллекта компании Nvidia превысила ВВП России и большинства других стран.

Акции производителя ускорителей вычислений, необходимых для разработки приложений с искусственным интеллектом, подорожали за один день на $277 млрд. Таким образом, компания обновила мировой рекорд суточного прироста стоимости.

Фото на обложке: Deemerwha studio / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10 крупнейших IPO технологических компаний за всю историю
  2. 2 Истории самых успешных предпринимателей мира
  3. 3 7 стартапов, которые принесли больше всего денег инвесторам
  4. 4 В поиске «единорогов»: что общего между Facebook, Alibaba и Airbnb
  5. 5 У этой отрасли в 2016 есть шанс взлететь
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 февраля 2024

ПРОФ-IT. Инновация

29 февраля 2024

Евразийский центр инноваций

29 февраля 2024

Стальное дерево

Все ВОЗМОЖНОСТИ