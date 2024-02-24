Nvidia обновила мировой рекорд прироста стоимости, подорожав за день на $277 млрд

Акции производителя микросхем Nvidia взлетели до исторического максимума на фоне успешных финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2023 год. Компания обновила мировой рекорд суточного прироста стоимости, подорожав на $277 млрд.

Как сообщает Bloomberg, американский разработчик графических процессоров затмил рекорд Meta*, подорожавшей в начале февраля 2024 года на $197 млрд. В настоящий момент рыночная стоимость компании составляет $1,97 трлн.

В четверг акции Nvidia подорожали на 16%. На момент закрытия торгов в пятницу ценные бумаги компании оцениваются в $788. Еще в среду их стоимость составляла менее $675.

«На данный момент компания печатает деньги. И перспектива дальнейшего роста все еще кажется солидной», — сказал в беседе с Bloomberg аналитик Sanford C. Bernstein Стейси Расгон.

В среду Nvidia отчиталась о восьмикратном росте чистой квартальной прибыли по итогам четвертого квартала 2023 года — она достигла $12,3 млрд. Выручка производителя чипов выросла на 265% до рекордных $22,1. Успех предприятия связывают со спросом на процессоры для искусственного интеллекта.

*Meta признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

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