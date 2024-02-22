Nvidia отчиталась о восьмикратном росте чистой квартальной прибыли – она достигла $12,3 млрд. Выручка производителя чипов выросла на 265% до рекордных $22,1 млрд. Результаты превзошли все прогнозы аналитиков – успеху компании способствует спрос на процессоры для ИИ.

Производитель графических чипов Nvidia получил $12,3 млрд чистой квартальный прибыли при $22,1 млрд выручки. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Прибыль Nvidia квартал к кварталу увеличилась в восемь раз, выручка – на 265% до рекордного в истории компании показателя. Финансовые результаты Nvidia превзошли все ожидания аналитиков, отметил Bloomberg.

Росту доходов ведущего мирового производителя графических чипов способствует ажиотажный спрос на процессоры для искусственного интеллекта.

На фоне многообещающего отчета Nvidia ее акции на бирже Nasdaq подорожали на премаркете на 12,4%.

По прогнозу Nvidia, ее выручка в первом квартале 2025 года достигнет $24 млрд.

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