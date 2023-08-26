Alibaba представила новую модель ИИ с открытым кодом

Китайская e-commerce компания Alibaba Group запустила новую AI-модель, которая, по словам представителей организации, способна решать более сложные задачи, чем предыдущие проекты Alibaba. Модель представлена в двух версиях: Qwen-VL и Qwen-VL-Chat.

Как передает CNBC, китайский IT-гигант запускает AI-модель с открытым исходным кодом. Это значит, что исследователи и компании по всему миру смогут изучать Qwen-VL и Qwen-VL-Chat и использовать нейросеть для создания собственных приложений с искусственным интеллектом.

Alibaba сообщила, что Qwen-VL может отвечать на запросы, связанные с различными изображениями, и генерировать подписи к картинкам.

При этом, со слов создателей нейросети, Qwen-VL-Chat предназначена для «более сложного взаимодействия». Модель способна сравнивать несколько изображений, описывать их и даже решать математические уравнения, показанные на картинке. Кроме того, искусственный интеллект может создавать собственные изображения на основе фотографий.

Например, чат-бот может отвечать на вопросы о расположении конкретных отделений больницы, полагаясь на план больницы на китайском языке.

Издание сравнивает Qwen-VL и Qwen-VL-Chat с нейросетью ChatGPT-4, которая также обладает функцией распознавания картинок и ответов на запросы, связанные с изображением. Обе последние модели Alibaba основаны на большой языковой модели (LLM) компании под названием Tongyi Qianwen, выпущенной весной 2023 года.

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