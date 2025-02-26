Alibaba запустила нейросеть Wan 2.1 для генерации видео и изображений
Китайская Alibaba выпустила модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Wan 2.1, говорится на сайте, посвященном новой нейросети. Она способна генерировать видео и изображения.
- Новости
Компания разработала три версии Wan 2.1 — I2V-14B, T2V-14B и T2V-1.3B. Первые две поддерживают генерацию роликов в разрешении от 480p до 720p, последняя — только 480p. Индекс 14B в названии ИИ-модели указывает на то, что она способна учитывать до 14 млрд параметров при выполнении запроса.
Кроме того, T2V-1.3B требует всего 8,19 гб видеопамяти, что делает ее совместимой почти со всеми доступными широкому потребителю графическими процессорами, утверждают в Alibaba. «Wan 2.1 последовательно превосходит существующие модели с открытым исходным кодом и современные коммерческие решения по различным показателям», — заявили в компании.
Wan 2.1 можно скачать бесплатно на платформах GitHub и HuggingFace.
- В конце января Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen 2.5-Max. В компании отмечали, что она превосходит новейшие модели от OpenAI, DeepSeek и Meta*.
- Позже в китайской компании заявили о планах инвестировать $53 млрд в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий, что больше всех совокупных инвестиций Alibaba в эти отрасли за последние 10 лет.
- Помимо этого, председатель совета директоров Alibaba Джо Цай говорил, что компания объединится с Apple для внедрения ИИ-технологий в iPhone в Китае.
*Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.
Фото на обложке: Skorzewiak / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 Стартап Ильи Суцкевера привлек $2 млрд на создание «безопасного сверхразума» Компания получила оценку в $32 млрд 13 апреля 14:26
- 2 OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в преследовании Компания попросила суд привлечь предпринимателя к ответственности 10 апреля 14:41
- 3 Популярность ChatGPT побила рекорды благодаря фильтру в стиле Хаяо Миядзаки Среднее количество еженедельных активных пользователей превысило 150 млн 01 апреля 19:19
- 4 OpenAI открыла доступ к новому генератору изображений для всех пользователей Ранее им могли воспользоваться лишь обладатели платной подписки 01 апреля 18:51