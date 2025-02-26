Alibaba запустила нейросеть Wan 2.1 для генерации видео и изображений

Китайская Alibaba выпустила модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Wan 2.1, говорится на сайте, посвященном новой нейросети. Она способна генерировать видео и изображения.

Компания разработала три версии Wan 2.1 — I2V-14B, T2V-14B и T2V-1.3B. Первые две поддерживают генерацию роликов в разрешении от 480p до 720p, последняя — только 480p. Индекс 14B в названии ИИ-модели указывает на то, что она способна учитывать до 14 млрд параметров при выполнении запроса.

Кроме того, T2V-1.3B требует всего 8,19 гб видеопамяти, что делает ее совместимой почти со всеми доступными широкому потребителю графическими процессорами, утверждают в Alibaba. «Wan 2.1 последовательно превосходит существующие модели с открытым исходным кодом и современные коммерческие решения по различным показателям», — заявили в компании.

Wan 2.1 можно скачать бесплатно на платформах GitHub и HuggingFace.

В конце января Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen 2.5-Max. В компании отмечали, что она превосходит новейшие модели от OpenAI, DeepSeek и Meta*.

Позже в китайской компании заявили о планах инвестировать $53 млрд в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий, что больше всех совокупных инвестиций Alibaba в эти отрасли за последние 10 лет.

Помимо этого, председатель совета директоров Alibaba Джо Цай говорил, что компания объединится с Apple для внедрения ИИ-технологий в iPhone в Китае.

*Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.