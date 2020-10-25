AliExpress запустил свой журнал для покупателей

Маркетплейс AliExpress запустил свое медиа «Журнал AliExpress» . В нем компания будет делиться последними трендами шопинга, находками с платформы, подборками сезонных товаров: от одежды и косметики до функциональных или декоративных вещей для дома. Об этом говорится в сообщении компании.

Креативным редактором журнала стала журналист Алина Вострикова. Пока медиа запускается в тестовом режиме: команда проекта оценит интерес аудитории к выбранным темам, протестирует разные форматы материалов. После эксперимента AliExpress рассчитывает запустить журнал с редакционной командой и большим объемом контента.

Журнал состоит из нескольких постоянных рубрик:

«Смотрите, что мы нашли» с необычными или полезными товарами платформы;

«Тренды» – раздел-вдохновение от экспертов моды и бьюти;

«Покупки» – сезонная подборка красивых и качественных вещей.

Скриншот с сайта «Журнала AliExpress»

Также в журнале будут появляться интервью — первым гостем стала виртуальный дизайнер Алиона Пол, c которой AliExpress создал совместную коллекцию этим летом.

В планах приглашать на площадку популярных стилистов, блогеров, интерьерных дизайнеров и визажистов. В последней рубрике «Новости» будут публиковаться полезные новости для покупателей AliExpress: от новых форматов доставки до гидов по распродажам.

Фото: Unsplash