Через несколько часов после заказа: «AliExpress Россия» запустил экспресс-выдачу товаров

«AliExpress Россия» начинает тестирование функции «Забрать в магазине» для российских продавцов сайта. Выбрав опцию, покупатель может оперативно проверить статус заказа и получить покупку в удобном магазине продавца через несколько часов после заказа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выдача заказа и доставка в магазин для покупателя бесплатны.

Новая опция доставки отражается в карточке товара и в корзине пользователя, если такая возможность предусмотрена магазином. Для самовывоза автоматически назначается магазин, ближайший к адресу, указанному покупателем. При необходимости можно перейти на карту и выбрать магазин по другому адресу.

Продавец указывает период времени, за который предоставит товар. При этом покупку можно забрать в течение нескольких часов или выбрать подходящее время. Когда посылка приедет в выбранный магазин, покупатель получит уведомление в приложении.

Кроме того, покупатели смогут проверить и вернуть неподошедший товар сразу в магазине. Для этого нужно бцдет оформить упрощенный возврат через приложение AliExpress.

Первыми партнерами тестирования стали сети товаров для дома и модные ритейлеры, в том числе «220 Вольт» и Finn Flare. В их магазинах опция самовывоза уже доступна.

Новая услуга будет доступна для подключения по API всем российским продавцам. Компании, которые подключатся к новой опции, смогут загрузить список своих магазинов для нанесения на карту, выбрать регионы доставки для самовывоза, а также указать время, за которое они привезут товар в магазин.

«Для продавцов это позволит сократить затраты на перемещение товара, возврат и скорость ввода в оборот возвращенного товара», — рассказал коммерческий директор по специальным категориям «AliExpress Россия» Сергей Гречин.

Функция построена на базе платформы ИТ-оператора «Цайняо», входящего в Alibaba Group. Отмечается, что экспресс-выдача стала одной из первых услуг в рамках локализации оператора в России. В него компания планирует вложить более 1 млрд рублей в течение ближайшего года.

По словам гендиректора «Цайняо» в России Вячеслава Савина, новая функция самовывоза — это первый подобный опыт для российских маркетплейсов. При этом доля подобных заказов в общем объеме интернет-заказов у ритейлеров может превышать 50%, отметил Савин.

В декабре прошлого года «AliExpress Россия» и «Цайняо» запустили фиксированные тарифы на доставку товаров российских продавцов.

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