AliExpress исполнила требования российского закона о «приземлении»

Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о «приземлении». Кроме того, маркетплейс исполнил требование о локализации персональных данных россиян на территории РФ.
«Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о приземлении. По итогам проверки <…> Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "интернет" на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Требования закона предусматривали необходимость открыть представительство или юрлицо, разместить на информационных ресурсах электронную форму для обращений российских граждан и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Компания также выполнила требования законодательства о локализации персональных данных, «обеспечив хранение и обработку персональных данных российских граждан на территории РФ».
Под требования закона о «приземлении» попадают компании с суточной аудиторией от 500 тыс. российских пользователей, получающие деньги от российских пользователей, распространяющие рекламу и информацию на русском языке и обрабатываюшие сведения о пользователях в России.
Первой российский закон о «приземлении» в начале февраля 2022 года исполнила Apple.
Фото на обложке: Unsplash
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