«AliExpress Россия» стала участником налогового мониторинга

«AliExpress Россия» вступил в налоговый мониторинг, сообщила пресс-служба маркетплейса. Компания переходит на новую форму налогового контроля с 1 января 2022 года. Также компания присоединится к пилотному проекту ФНС по интеграции информационных систем организаций-участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3»

Система налогового мониторинга позволяет взаимодействовать с налоговыми органами в режиме онлайн и отказаться от традиционных проверок, предоставив ФНС удалённый доступ к данным «AliExpress Россия», его бухгалтерской и налоговой отчётности.

Предполагается, что участие в налоговом мониторинге позволит быстро выявлять налоговые риски и урегулировать спорные ситуации. Также это повысит уровень внутреннего контроля организации, сократит временные и финансовые затраты на проведение налоговой проверки.

Для взаимодействия с ФНС в рамках налогового мониторинга «AliExpress Россия» планирует внедрить платформу VK Tax Monitoring для управления налоговыми данными. Платформа позволяет компаниям соответствовать актуальным требованиям ФНС в части раскрытия показателей налоговой отчетности.

VK Tax Monitoring обеспечивает оперативный и защищенный обмен данными между налоговым органом и налогоплательщиком. С помощью системы компания сможет предоставлять первичные документы в ФНС в онлайн-режиме, проверять раскрываемые данные до отправки, выявлять и оценивать риски в планируемых и совершенных сделках. При этом сценарии электронного взаимодействия детально прописаны и строго регламентированы.

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