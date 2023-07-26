«Хотели, чтобы в общении была похожа на человека»: «Алиса» начала понимать команды без активации по имени

«Яндекс» научил «Алису» воспринимать быстрые команды без прямого обращения к ней по имени, говорится в сообщении компании. Теперь можно сказать «выключи свет» или «тише», и голосовой помощник поймет, что обращаются к нему.

«Алиса» распознает более 20 быстрых команд: например, «играй», «стоп», «хватит», «выше», «ниже», «домой». С их помощью можно включать и выключать свет, управлять просмотром фильмов, слушать музыку и регулировать громкость.

Отмечается, что они не прерывают речь «Алисы», как другие команды. Например, если «Алиса» слишком громко отвечает на вопрос, можно сказать «тише!», и это не помешает ей договорить до конца.

Пользователи могут сами выбрать, какие быстрые команды использовать: включить их можно в настройках приложения «Дом с Алисой».

Чтобы внедрить быстрые команды, «Яндекс» сначала научил «Алису воспринимать их как активационные слова, а затем изменил чувствительность устройства, чтобы свести к минимуму ложные срабатывания и научить не реагировать на бессмысленные команды (как команда «пауза», когда ничего не играет).

«Мы всегда хотели, чтобы в общении "Алиса" была похожа на человека. Поэтому мы научили ее говорить шепотом, передавать эмоции с помощью интонаций, узнавать по голосу членов семьи. Быстрые команды — еще один шаг в эту сторону. Мы сами прекрасно понимаем из ситуации, когда к нам обращаются. Теперь и "Алиса" так тоже умеет», — прокомментировал руководитель «Алисы» и «умных» устройств Сергей Мельник.

Фото на обложке: Katerina Milyar / Shutterstock