Голосовой помощник «Алиса» соберет корзину в «Яндекс.Лавке»

Голосовой помощник «Яндекса» — «Алиса» — соберет корзину с продуктами в «Лавке». Ей нужно будет перечислить только необходимые продукты, все остальное она сделает сама. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

Пользователю необязательно называть товар определенного производителя, достаточно будет попросить положить, например, молоко жирностью 3,2%. «Алиса» сама найдет подходящий продукт, опираясь на историю прошлых покупок. Ее также можно будет попросить удалить тот или иной товар в корзине.

Чтобы закончить собирать корзину, нужно сказать «все» или «хватит». После этого на смартфон придет пуш-уведомление в приложении «Лавки», «Яндекс.Еды» или Go или SMS с собранным заказом, который можно будет отредактировать и оплатить.

Пока заказы с помощью голосового помощника доступны для пользователей «Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге.

«Яндекс» до конца 2023 года запустит виртуального голосового помощника в Казахстане. «Алиса» будет на компьютерах, смартфонах и в мобильном приложении.

Фото на обложке: Голосовой помощник «Алиса» / VK