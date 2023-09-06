«Яндекс» до конца 2023 года запустит виртуального голосового помощника в Казахстане, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрия Масюка.

«Яндекс» запустит виртуального помощника в Казахстане до конца 2023 года