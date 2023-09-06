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«Яндекс» запустит виртуального помощника в Казахстане до конца 2023 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» до конца 2023 года запустит виртуального голосового помощника в Казахстане, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрия Масюка.

«Яндекс» запустит виртуального помощника в Казахстане до конца 2023 года

Голосовой помощник «Алиса» на казахском языке будет доступен в «Яндекс Браузере» на компьютерах, смартфонах и в мобильном приложении.

У компании уже запущены сервисы поиска, карты и навигация на казахском языке. С начала текущего года местная аудитория карт увеличилась в 1,5 раза. Ежемесячная аудитория сервисов «Яндекса» в Казахстане достигает около 10 млн человек.

Также в Казахстане продаются «умные» колонкии «Яндекс Станция». 

Фото на обложке: juliya_ivanisova / Shutterstock

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