«СБПэй» — что нужно знать пользователям и бизнесу

Объясняем, что такое Система быстрых платежей и как пользоваться отечественным платежным приложением на ее основе.

С 1 апреля все банки-участники системы должны были начать работать с приложением «СБПэй» как с аналогом Apple Pay и Google Pay, временно недоступных на территории России. Однако в последний день марта, по указу Центрального банка, обязательное подключение к приложению перенесли до июля этого года.

Число российских компаний, которые подключали сервисы приема платежей по СБП, росло весь 2021 год. Только с августа по сентябрь их количество увеличилось на 24%.

В первом квартале 2022 года россияне стали в 2,3 раза чаще осуществлять переводы по Системе быстрых платежей, а общая сумма переводимых денежных средств увеличилась вдвое.

Содержание:

Что такое СБП

Система быстрых платежей позволяет мгновенно совершать переводы между физлицами, используя только номер мобильного телефона. При этом счета могут находиться в разных банках-участниках системы. Также СБП используется для оплаты покупок в онлайн- и офлайн-магазинах. Оплатить можно тремя способами:

По QR-коду (для офлайн-оплаты);

С помощью кнопки на сайте или платежной ссылки (для интернет-магазинов).

СБП была запущена по инициативе Банка России в 2019 году. На сегодняшний день в системе 205 банков (из них 133 работают с юрлицами).

Как осуществлять переводы через СБП

Для перевода денег через Систему быстрых платежей достаточно иметь мобильное приложение банка-оператора. В соответствующем разделе нужно один раз подключить входящие и исходящие переводы (можно подключить что-то одно) и оплату по QR-коду.

После этого пользователь выбирает перевод «по номеру телефона» или «через СБП» и вводит мобильный номер получателя.

Ограничения и комиссии

Комиссией не облагаются переводы до 100 тысяч рублей в месяц. После превышения этой суммы комиссия за перевод взимается в соответствии с тарифом банка-оператора, но она не может быть выше 0,7% или 1,5 тысячи рублей.

Официальный лимит разового перевода — 600 тысяч рублей. С 1 мая ЦБ планирует увеличить эту сумму до миллиона рублей. Однако большинство банков устанавливает внутренние ограничения, например, на максимальную дневную сумму перевода. Последняя, в свою очередь, не может быть ниже 150 тысяч рублей.

Приложение «СБПэй»

«СБПэй» — это мобильное приложение, которое позволяет пользователям расплачиваться в розничных и интернет-магазинах. Ранее для оплаты офлайн было необходимо сканировать QR-код, но в последнем обновлении была добавлена функция оплаты по NFC (*технологии беспроводной передачи данных), сейчас она находится в тестовом режиме.

Приложение «СБПэй»

Приложение работает следующим образом:

После скачивания приложения нужно указать свой банк-оператор из списка представленных;

Ввести номер своего мобильного телефона и банковского счета. Иные данные для регистрации не требуются;

Для любой оплаты выбрать один из вариантов (QR, платежная ссылка, кнопка на сайте и так далее). О том, как настроить бесконтактную оплату, разработчики пока не сообщили.

Стоит отметить, что на момент написания текста многие популярные банки не были добавлены в приложение. Это отразилось на его рейтинге в App Store — две «звезды» и большое количество негативных отзывов. Скачать приложение в Google Play нельзя.

Отличие «СБПэй» от Apple Pay и Google Pay

Для оплаты с помощью «СБПэй» необходим только номер банковского счета, а номер банковской карты и другие ее данные не требуются;

Работа с «СБПэй» требует подключения к интернету;

«СБПэй» поддерживает только банковские сервисы, привязать к нему другие счета (например, «Яндекс.Деньги» или WebMoney) нельзя;

Оплату через «СБПэй» можно осуществлять только с дебетовых карт;

С оплаты товаров через «СБПэй» пользователь не получает кэшбек, так как эта операция считается банковским переводом;

Расплачиваться с помощью «СБПэй» на данный момент можно в относительно небольшом количестве сетевых магазинов (например, в «Красном&Белом», BILLA, ORBY, «Дикси» или в магазине одежды Zarina);

Если пользователь оформит возврат через СБП, денежные средства поступят на его счет сразу, в то время как при использовании других систем платеж будет обрабатываться банком, и операция может занять до 30 рабочих дней.

СБП для бизнеса

Разработчики позиционируют Систему быстрых платежей как полноценную замену эквайрингу. В первую очередь за счет достаточно дешевой комиссии за транзакции — она является фиксированной и составляет 0,4% или 0,7% (на сумму влияет вид деятельности компании). Для сравнения, крупнейшие платежные системы — Visa и MasterCard — требуют около 1,5-2,5%.

До 1 июля 2022 года банки ежемесячно компенсируют предприятиям малого и среднего бизнеса затраты на комиссии за прием оплаты с помощью Системы быстрых платежей — подавать какую-либо заявку не требуется, возврат средств происходит автоматически.

Как компании подключиться к СБП

Для подключения к Системе быстрых платежей компании достаточно оставить заявку в одном из 133 банков-участников.

Как заявлено на сайте, особого оборудования для подобного приема платежей не требуется. Для бизнеса с небольшим клиентским потоком подойдет статический QR-код (*этот код содержит все необходимые банковские реквизиты компании для оплаты), который можно разместить на любом носителе, таком как пластиковая стойка у кассы. Сам код формирует банк-оператор.

Также существует вариант динамического QR-кода — он генерируется индивидуально для каждого чека. Его рекомендуют для бизнеса с большим потоком клиентов.

Клиенты могут расплачиваться как через «СБПэй», так и через специальный раздел в мобильном приложении банка-оператора. Возможности и варианты оплаты в обоих случаях одинаковы.

Обложка: PanuShot/ Shutterstock