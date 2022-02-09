«Алмар» жены главы Якутии предложит инвесторам 15% акций в рамках IPO в марте

АО «Алмар — Алмазы Арктики», в числе акционеров которого жена главы Якутии Людмила Николаева, планирует разместить в рамках IPO на Санкт-Петербургской бирже 15% новых акций в марте-апреле 2022 года.

В планах «Алмар» с 2024 года добывать до 1 млн карат алмазов в год и занять 0,5% рынка в мире.

Акционеры компании на внеочередном собрании одобрили заявление о листинге и допэмиссии, говорится в пресс-релизе компании. Покупателям в рамках IPO предложат 21 805 ценных бумаг номиналом 1 рубль. Уставный капитал компании состоит из 123 564 акций. Инвесторам предложат только новые бумаги.

Организаторами выпуска станут ITI Capital и ИФК «Солид», принявшие участие в пре-IPO раунде в ноябре 2021 года. Размещение пройдет на фоне подъема мирового алмазного рынка. Компания станет второй публичной компанией в алмазном upstream в России после АЛРОСА.

Привлеченные средства направят на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки. По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году.

В 2024-2030 годах компания планирует приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки. Старт добычи и продаж алмазов запланирован на 2024 год.

«"Алмар" будет активно участвовать в развитии Оленекского и Булунского улусов, где расположены осваиваемые компанией месторождения, так же, как это много лет делает в других районах Якутии компания АЛРОСА», – заявила совладелец Людмила Николаева.

За счет освоения арктических территорий компания заплатит налоги в 1,5 млрд рублей за 10 лет.

В декабре 2021 года «Алмар» привлек 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций на инвестиционной платформе STRK. Инвесторами стали ITI Capital, банк «Держава» и ИФК «Солид».

По итогам сделки пакет Людмилы Николаевой составил 32,37%, другие менеджеры получили — 40,47%, Банк «Держава» — 4,77%, ITI Capital — 6,67%, Polarctic Capital — 8,09%, ИФК «Солид» — 7,63%.

«Алмар» владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии и ведет освоение месторождений через дочернюю организацию ООО «Арктическая горная компания».

«Алмар» («Алмазы Арктики») создано в 2015 году бывшими сотрудниками компании «Алроса» как ООО «Арктическая горная компания» и преобразовано в акционерное общество в ноябре 2021 года.

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Фото на обложке: Unsplash