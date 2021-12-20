Алмазодобывающая компания жены главы Якутии проведет IPO на Санкт-Петербургской бирже

Алмазодобывающая компания «Алмар», основанная бывшими сотрудниками «Алросы», провела закрытую подписку на акции компании в рамках подготовки к публичному размещению акций на Санкт-Петербургской бирже. Жена главы Якутии Людмила Николаева стала крупнейшим акционером и получила 32,37% акций компании.
По итогам сделки на общую сумму 270 млн рублей Людмила Николаева получила 32,37% акций компании, другие менеджеры — 40,47%, Банк «Держава» — 4,77%, ITI Capital — 6,67%, Polarctic Capital — 8,09%, ИФК «Солид» — 7,63%, сообщил Forbes. Средства, вырученные от внебиржевого размещения, «Алмар» планирует вложить в завершение разведки россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки и подтверждение запасов своих месторождений.
«Алмар» («Алмазы Арктики») создано в 2015 году бывшими сотрудниками компании «Алроса» как ООО «Арктическая горная компания» и преобразовано в акционерное общество в ноябре 2021 года. Компания планирует добывать до 1 млн карат алмазов в год и занять 0,5% мирового рынка.
С 2016 года «Алмар» проводит геологоразведку на россыпях алмазов Хатыстах и Беенчим, расположенных в Булунском и Оленекском районах Якутии. Хатыстахское месторождение находится на левом берегу реки Лена. Прогнозные ресурсы для открытого способа разработки составляют 7,5 млн карат, для подземной — 30 млн карат.
В сырье преобладают мелкие камни среднего качества. Месторождение Беенчиме расположено в 150 км западнее Хатыстахского месторождения, имеет несколько меньшую продуктивность, что компенсируется большими размерами алмазов и высокой средней учетной стоимостью. Оцененные прогнозные ресурсы россыпи составляют 1,7 млн карат.
«Алмар» намерена подтвердить запасы и поставить их на баланс в 2023 году. Начало промышленной добычи алмазов запланировано на второй квартал 2024 года, начало продаж алмазного сырья — на четвертый квартал 2024 года.
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Фото на обложке: Bjoern Wylezic /
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