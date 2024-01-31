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Прибыль Alphabet выросла почти до $74 млрд

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году головная компания Google — Alphabet — увеличила прибыль до $73,8 млрд. Это на 23% больше по сравнению с результатами 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Прибыль Alphabet выросла почти до $74 млрд

Выручка компании увеличилась на 8,6% в годовом выражении — до $307,4 млрд. Чистая прибыль Alphabet по итогам четвертого квартала выросла в 1,5 раза и составила $20,6 млрд.

Выручка от рекламы в Google за четвертый квартал выросла в годовом выражении на 11%, до $65,5 млрд. По прогнозам аналитиков, показатель должен был составить $66,1 млрд.

Совет директоров Alphabet в апреле 2023 года разрешил выкуп акций на $70 млрд. В 2022 году компания выкупила собственных акций больше любой компании, кроме Apple.

Фото на обложке: Unsplash

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