Капитализация материнской компании Google впервые достигла $1 трлн

По итогам торгов на бирже NASDAQ 16 декабря акции Alphabet подорожали на 0,8% — до $1450 за штуку. Бумаги компании активно росли в цене с конца декабря, когда стало известно, что генеральный директор Google Сундар Пичаи станет гендиректором Alphabet (сохранив должность в Google).

Как пишет TechCrunch, инвесторам нравится, что зарплата Пинчая будет зависеть от финансовых показателей компании.

В документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Alphabet указала стартовую зарплату Пинчая в размере $2 млн в год. Однако если компания достигнет целей по выручке и прибыли, то вознограждение вырастет как минимум до $150 млн.

Первой американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн, была Apple в 2018 году, потом последовали Microsoft и Amazon. Apple и Microsoft по-прежнему стоят больше триллиона — $1,38 трлн и $1,27 трлн соответственно. Капитализация Amazon с тех пор опустилась до $931 млрд.

Из американских IT-гигантов только Facebook пока не приблизился к капитализации в триллион. Компания сейчас стоит $620 млрд.

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