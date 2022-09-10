Входящая в группу Alphabet медтех-компания Verily привлекла $1 млрд

Компания Verily, специализирующаяся на исследованиях и разработках в области естественных наук и «точной медицины», привлекла $1 млрд для расширения линейки своих и персонифицированных медицинских продуктов, основанных на высокоточных технологиях сбора данных.

Раунд возглавила материнская компания Alphabet, в которую и входит Verily. Это следует из официального сообщения, на которое ссылается TechCrunch.

Помимо инвестиционного раунда Verily намерена также провести ряд перестановок в управлении.

С января 2023 года основатель компании Энди Конрад станет председателем правления Verily, а президент Стивен Джиллетт будет назначен генеральным директором.

Джиллетт изначально присоединился к Verily в качестве операционного консультанта и руководил в компании направлением кибербезопасности. В то время он был соучредителем и генеральным директором Chronicle, которая изначально принадлежала Alphabet, а сейчас является частью Google Cloud.

Дипак Ахуджа, бывший первый финансовый директор Tesla, покинет должность финансового директора Verily к концу месяца, но останется в роли консультанта.

Судя по этим событиям, Verily готовится к новой фазе роста. Сфера медтеха сейчас становится наиболее «горячей» и востребованной, все более привлекая таких технологических гигантов, как Amazon и Apple.

Ранее в этом году Amazon приобрела за $3,9 млрд One Medical, поставщика услуг первой медицинской помощи, который также использует в своей работе аналитику big data и персонифицированный подход к предоставлению сервисов.

Verily, которая родилась из Google X в 2015 году, сейчас максимально нацелена на развитие направления «точной медицины».

Под ним в компании понимают объединение исследований, клинических и неклинических данных и вычислительных мощностей для предоставления медицинской помощи, адаптированной к конкретным потребностям человека.

Для расширения Verily уже заключила несколько партнерских отношений (с Lumea, L'Oreal, клиникой Майо и Microsoft) и завершила по крайней мере одно приобретение:купила в 2021 году разработчика исследовательского программного обеспечения SignalPath для расширения своей системы клинических исследований.

Фото на обложке: Patty Brito / Unsplash