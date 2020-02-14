AltaClub Игоря Рябенького вложился в финтех-стартап EquityBee

Израильский стартап EquityBee привлек $6,6 млн в раунде серии A. Лид-инвестором стал калифорнийский Group 11. Также в раунде поучаствовали Battery Ventures, LocalGlobe, AltaClub VC (аффилирована с AltaIR Capital), IT-предприниматель Дэвид Хельгасон. Об этом пишет Tech.eu.

Игорь Рябенький подтвердил Rusbase сделку, сообщив, что AltaClub вложился в стартап впервые. Он отказался раскрыть финансовые подробности сделки, но отметил, что привлеченные средства «уже пошли на развитие бизнеса».



По информации из официального блога компании, Group11, Battery Ventures, LocalGlobe уже участвовали предыдущих раундах инвестиции EquityBee.

EquityBee объявила о закрытии сделки 11 февраля. Компания рассказала, что собирается открыть офисы в Кремниевой долине и вывести продукт на американский рынок. Также стало известно, что к ее совету директоров присоединится Дови Франсес, генеральный партнер и основатель Group 11.



EquityBee основали в 2017 году Орен Барзилай, Одед Голан и Моди Радашкович. Барзилай и Голан — серийные предприниматели и друзья детства. Барзилай также является основателем Tapingo, который был куплен GrubHub в 2018 году $150 млн.

В общей сложности за все время EquityBee смогла привлечь $8,3 млн. На начальном этапе инвестором выступал основатель WeWork Адам Нойман.



EquityBee создала площадку, где фаундеры стартапов, которые не могут быстро реализовать опцион, связываются с инвесторами, чтобы получить необходимые средства. После этого они вместе могут претендовать на доход от будущей прибыли стартапа.



Как пояснил Rusbase управляющий партнер AltaClub VC Артем Новосартов, монетизируется EquityBee дважды. Сначала площадка берет 5% комиссию за доступ инвестора. Затем, если фаундер делает успешный выход и имеет сверхприбыль, то с нее EquityBee получает еще 5%.



EquityBee используется такими компаниями как Taboola, MyHeritage, SimilarWeb, MagicLeap, IronSource и др.

AltaClub VC — венчурное сообщество частных инвесторов, которое вкладывается в международные стартапы совместно с фондом AltaIR Capital и на тех же условиях.